Konzert: Stadtmusik-Finale mit 80 Musikern auf der Bühne

Das Konzert

Die Stadtmusik spielt Werke mit Bezug zu Irland, wie „Irish Flavour“, „Fantasy on The minstrel boy“, „The voyage of Bran Mac Febail“ sowie „U2 on stage“ und „Moondance“; sie wird an diesem Abend vertretungsweise von Carl-Philipp Rombach dirigiert.

Die Gäste aus Heubach haben unter anderem „Three Times Blood“ im Gepäck, in dem Fritz Neuböck drei Gemälde des österreichischen Künstlers Stefan Feuchtner vertont, sowie „Os Pássaros do Brasil“ von Kees Vlas, was wörtlich übersetzt „Die Vögel von Brasilien“ bedeutet, sich aber auf die Menschen in dem südamerikanischen Land bezieht.