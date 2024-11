Konzert: Stadtmusik Lörrach: Irischer Segen in der Kirche St. Bonifatius

„Die Arbeit an diesem Programm war eine Entdeckungsreise in die reiche und dramatische Geschichte Irlands und auch in meine eigene irische Abstammung“, schreibt Dirigent Phillip Boyle im Programmfaltblatt.

Das Duo Skellig ergänzt das Programm des Blasorchesters mit keltischen Flair. Der Multiinstrumentalist Colin Heller (Frankreich) und die Geigerin Elizabeth Sommers (USA) bewegen sich frei zwischen den Welten der Volksmusik und der Alten Musik und teilen die Liebe zur Improvisation. Beide stammen aus dem Bereich der traditionellen Musik und lernten sich während ihres Studiums der Alten Musik an der Schola Cantorum Basiliensis kennen, wo Colin Heller einen Master in Improvisation und Elizabeth Sommers einen Master in mittelalterlicher und Renaissance-Musik erwirbt. Gemeinsame Basis der beiden sind schottisch-irische sowie skandinavische Melodien.