Konzert: Wenn der Komet in der Kirche einschlägt

Das ungewohnt schmissige Eingangsspiel von Henry Uebel an der Orgel und Trimpin an der Trompete mit dem Song „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ von Johnny Marks versetzte die zahlreichen Kirchbesucher in festliche, lockere Stimmung. Schön zu sehen war es, dass nicht nur Grauhaarige zu dem Sound im Takt wippten, sondern sehr viele „noch“ braune und blonde Haarschöpfe jüngerer Kirchgänger.

Ausgewogener Klang

Vor dem geschmückten Weihnachtsbaum mit Strohsternen und roten Kugeln leitete die Pfarrerin Frau Christina Günther mit einem Gedicht („Kaum geboren, von Mächtigen bedroht, auf der Flucht und für uns Mensch geworden“) über zum ersten Lied des Gesangvereins: „Vor langer Zeit in Bethlehem“. Dem erstaunlich homogenen und ausgewogenen Chorklang folgte begeisterter Applaus.