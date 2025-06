Konzerte Hit-Feuerwerk mit 50 Cent und Mary J. Blige in Hannover

Dennoch ließ 50 Cent mit Songs wie "P.I.M.P.", "Candy Shop" und "Window Shopper" keine Zweifel aufkommen – die Menge feierte ihn lautstark. Die Stimmung war trotz freier Plätze ausgelassen. Dass der Rapper stellenweise etwas außer Atem war und der Bass einige Zeilen verschluckte, störte die Fans kaum.

Bereits am späten Nachmittag hatte Rapper Xzibit (50) das Konzert mit seinem Hit "X" und wuchtigem Sound eröffnet. Fat Joe (54) brachte mit "All the Way Up" Energie auf die Bühne und dankte dem deutschen Publikum im Namen des Hip-Hops. Mary J. Blige (54) setzte auf Glanz, Stimme und Soul mit RnB-Hymnen wie "Family Affair" und "Be Without You". Den Abschluss lieferte schließlich 50 Cent (49) als Headliner.