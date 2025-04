Singen mit Erhard Zeh

Im Rahmen eines Pressegesprächs sind am Dienstagmorgen in der Römervilla die Details des Begleitprogramms vorgestellt worden. Dazu zählt am Donnerstag, 15. Mai, ab 19.30 Uhr der Auftritt von Erhard Zeh, der zum gemeinsamen Singen auf der Bühne der Römervilla einlädt und unter dem Titel „Singalong mit Ehrhard Zeh“ bekannte Hits präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Konzert mit Ela

Ein weiterer Höhepunkt des Begleitprogramms ist am Freitag, 16. Mai, ein „Wohnzimmer“-Livekonzert mit Ela in der Römervilla. Die bekannte Sängerin, Songwriterin und Texterin mit dem bürgerlichen Namen Ela Steinmetz lebt erst seit etwa einem Jahr in Grenzach. Der Konzerteintritt kostet 20 Euro.