Konzertfilm David Bowie und das plötzliche Ende einer Ära

London (dpa) - Als sich David Bowie alias Ziggy Stardust gegen Ende seines Konzerts im Londoner Hammersmith Odeon an das Publikum wandte, wussten nicht mal die Mitglieder seiner Band The Spiders From Mars, was der Sänger verkünden wollte. "Von allen Shows auf dieser Tournee wird uns diese am längsten in Erinnerung bleiben", sagte Bowie, "denn es ist nicht nur das letzte Konzert dieser Tour, sondern auch die letzte Show, die wir jemals spielen werden. Danke."