Kooperation mit Lörrach geplant: Weiler Künstler stellen was auf die Beine

Das Vorstandsteam von Fausten erhielt von den gut 20 Versammlungsteilnehmern viel Unterstützung. Bei der Aussprache gab es aber auch vereinzelt Kritik zu formalen Fragen und zur Kooperation von Kulturamt und Kunstverein bei der diesjährigen Ausgabe des trinationalen Ausstellungsprojekts „Regionale“.

Rückblick: In den vergangenen zwölf Monaten hat der Kunstverein eine Reihe von Veranstaltungen realisiert. Von Mitte Mai bis Mitte Juli 2024 fand die von Andreas Frick kuratierte Frühjahrsausstellung „Parcourir“ mit drei Künstlerinnen aus dem Dreiland statt. Am 1. Juni 2024 las die Schriftstellerin Stefanie Tangerding aus ihrem Buch „nicht von nacht“. Und am 21. September führten die Künstlerin Hannah Kindler und die bisherige Veranstaltungsorganisatorin des Kunstvereins, Stella Meris, den Kunstworkshop „Sei dabei! Gestalte deine eigene Heldengeschichte“ für Kinder in Friedlingen durch. Die sechswöchige Mitgliederausstellung im September und Oktober sowie der Stammtisch am 17. Oktober rundeten das Jahresprogramm ab.