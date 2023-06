Kopfhörer-Disco Tänzer im Solo-Trip vereint

Von außen ist kein Ton zu hören

Bis auf einen dominanten Strahler, der das Kreuzgewölbe des Altarraumes stimmungsvoll ausleuchtete, war es schummrig. Umso besser ließ sich das Farbenspiel aus grün, rot und blau ausmachen, das signalisierte, welchen der drei zur Auswahl stehenden Musikstile sich der jeweilige Tänzer via Kopfhörer direkt in die Gehörgänge blasen ließ.

„Sixties“ kommen bei Tänzern gut an

Mit auf der Tanzfläche sind auch die Ideengeber und Organisatoren Anja Lohse und Bernhard Wehrle von „Akustik in Agathen“. Bei beiden leuchtet die Taste grün: Die auf diesem Kanal erklingenden Kracher ab den wilden Sechzigern kommen gut an beim Publikum. Auch die Achtziger sind gut vertreten – von Michael Jackson bis Eurythmics ist alles dabei. Sabine Schmelzer hat derweil den Dienst an der Kasse übernommen. Sie trägt Kopfhörer und tanzt zu Grün. Seit langem unterstützt sie die Veranstaltungen der Agathe-Kulturschaffenden. Aber beim Kassendienst tanzen – das gab’s noch nie. Immer wieder erklärte sie Neugierigen und Neuankömmlingen das raffinierte Prinzip: Jeder Gast erhält gegen Pfand einen kabellosen Kopfhörer, die vom Nellie Nashorn stammen. Seitliche Knöpfe und Schieber regeln das Programm: Man kann die Lautstärke einstellen und den Musikkanal auswählen. Ein leuchtender viereckiger Button zeigt an, wer gerade was hört. Da ergibt sich manch lustige Szenerie.