Brüssel - Außenministerin Annalena Baerbock hat die Menschenrechtslage im Iran erneut scharf kritisiert. "Die brutale Unterdrückung in Iran geht leider weiter", sagte sie vor einem Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister in Brüssel. Mit der Kopftuchpflicht, die so angeordnet werde, dass es eine Totalüberwachung gebe, werde unterstrichen, dass die Frauenrechte im Iran "weiter mit Füßen getreten werden", so die Grünen-Politikerin.