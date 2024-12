Kostüm-Show Die Lok sieht Schwarz: Zwei Enttarnungen bei "Masked Singer"

Der Feuersalamander hat eine "fiese Schulter"

Auch Jessica Schwarz hatte mit besonderen Problemen zu kämpfen, wie sie verriet. Sie habe seit mehreren Wochen "eine fiese Schulter" und einen entzündeten Bizeps. Das sei wirklich schmerzhaft. Für den Auftritt am Samstagabend sei das Problem betäubt worden.

Die fröhliche Stimmung ließ sich Schwarz - einst "Bravo-Girl", dann Viva-Moderatorin und heute Charakterdarstellerin - davon aber nicht nehmen. "Meine Mutter hat mich tatsächlich erraten", berichtete sie. Ebenso ihre Schwester. Beide hätten sie schon seit Jahren gefragt, ob sie nicht mal zu "The Masked Singer" gehen wolle. Es sei "ein totaler Traum" für sie gewesen, sagte Schwarz.

Nun kommt das Finale

Die Ausgabe der Show am Samstagabend markierte den entscheidenden Schritt der Kandidaten zum Finale der Sendung am 21. Dezember. In diesem stehen nun unter anderem eine Qualle, ein Panda und ein Pirat. In den vorangegangenen Folgen hatten der Sänger Lou Bega (Schneemann), der ehemalige Handball-Profi Pascal Hens (Nashorn), die Kabarettistin Maren Kroymann (Lady Ananas) und Moderatorin Madita van Hülsen (Lauch) ihre Masken ablegen und die Bühne verlassen müssen.