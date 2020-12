Kräuter und Salate Europas größte Vertical Farm entsteht in Dänemark

Beim Vertical Farming werden Pflanzen überdacht in Hallen und unter kontrollierten Bedingungen in Wasser statt in Erde angebaut. Diese Art von Anbau bringt laut Nordic Harvest mehrere Vorteile für den Endkunden: Riemann verspricht einen intensiveren Geschmack der Produkte und einen höheren Nährstoffgehalt. Pestizide oder andere Chemikalien werden nicht verwendet, Wasser wird deutlich weniger verbraucht. Hinzu kommt eine höhere Ernährungssicherheit, eine längere Haltbarkeit und die Tatsache, dass das ganze Jahr über geerntet werden kann. Dagegen ist der Energieverbrauch solcher Farmen in der Regel groß - unter anderem deshalb sind die Preise solcher Lebensmittel vergleichsweise hoch.

Während größere Farmen dieser Art in Deutschland und Europa noch kaum Einzug gefunden haben, ist man in Asien und den USA deutlich weiter. Nordic Harvest ist aber nicht das einzige europäische Unternehmen, das die vertikale Landwirtschaft voranbringen will. Das in München ansässige Start-Up &Ever etwa hat in Kuwait eine 3400 Quadratmeter große kommerzielle Farm gebaut. Nach Unternehmensangaben hat sie eine Produktionskapazität von 550 Kilogramm pro Tag.

