Krankenhaus-Schließung: Nur noch Notfallversorgung in Rheinfelden

Lavendel rechnete vor: „Die Lörracher Kreiskliniken werden das Jahr 2023 mit einem Defizit von mehr als 30 Millionen Euro abschließen. Nach Überprüfung von sechs verschiedenen Szenarien kristallisierte sich die vorzeitige Schließung des Standorts Rheinfelden mit einer Ersparnis von 10,7 Millionen Euro als die praktikabelste Lösung heraus. Es war eine faktenbasierte, keine emotionale Entscheidung.“ Bei der Verlegung der Abteilungen von Rheinfelden auf die anderen Standorte spielte aber auch die Kommunikation mit den betroffenen Mitarbeitern eine wichtige Rolle. Da stelle er fest, dass die Entscheidung auf Verständnis stoße.

Eine Nachfrage unserer Zeitung bei Rheinfelder Mitarbeitern bestätigte diese Aussage zwar, aber es kam auch zum Ausdruck, dass einige Mitarbeiter dort sehr enttäuscht sind. Zu einem „Exodus“ von Personal, wie dies vor einem Jahr in Schopfheim im Raum stand, wird es jedoch aller Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Lavendel weiter: „Die Schaffung einer ambulanten zentralen Versorgungsstelle in Rheinfelden ist im Zeitplan (bis Ende April 2024, d. Red.) inbegriffen.“

Ärztemangel ungelöst

Friedrich Hauß vom Förderverein Kreiskrankenhaus Rheinfelden sorgt sich um die Gesundheitsversorgung der Rheinfelder Bürger und klagt an: „Die Grundproblematik der Führung und fehlenden Wertschätzung der noch 1000 Mitarbeiter wird nicht angegangen. Der medizinische Bedarf für die Kranken spielt offenbar auch keine Rolle mehr. Die hausärztliche Versorgung in der Stadt ist am Anschlag.“ Hauß bezweifelt, dass ein neues Medizinisches Versorgungszentrum den Ärztemangel beheben werde.

Die Gemeinderäte praktisch aller Fraktionen zeigten sich einig: Die Kommunikation sei nicht zufriedenstellend gewesen. Die Rheinfelder Bürger fühlten sich in dem Zentralisierungsprozess nicht wirklich mitgenommen. Und man bezweifle ob das Versprechen, innerhalb der nächsten fünf Monate ein funktionierendes Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) mit genügend Ärzten in Rheinfelden zu installieren, eingehalten werden könne, hieß es.

Zumal Udo Lavendel, der Geschäftsführer der Kreiskliniken GmbH, eingestand: „Der gewünschte zentrale Ort dafür ist noch nicht gefunden.“ Das neue MVZ soll auch nach der erfolgten Klinik-Zentralisierung weiterbestehen bleiben, versicherte er.

Auf eine weitere Frage gibt es derzeit keine Antwort: Was passiert mit dem Gebäudekomplex in Rheinfelden? Einige fordern, dass das neue MVZ nicht zentral, sondern dort eingerichtet werden soll, wo bereits eine dafür erforderliche Infrastruktur gegeben ist. Der Minselner Hausarzt Ludwig Fritze will dort ein multifunktionales Ambulatorium etabliert sehen. Auch die Umfunktionierung des KKH in ein geriatrisches Zentrum für Altenpflege steht im Raum. „Mögliche seriöse Investoren stehen jedoch nicht gerade Schlange“, gab OB Eberhardt zu bedenken. Er appellierte an die gemeinsame Verpflichtung, an und für die Zukunft zu arbeiten.

Der Minselner Hausarzt Ludwig Fritze sowie Udo Schwehr, Vorsitzender der IG für den Erhalt des KKH Rheinfelden und ehemaliger Chefarzt desselben, bestätigen die jetzt schon bestehende medizinische Unterversorgung in Rheinfelden: „Aktuell sind zehn Hausarztsitze frei, altersdemografisch bedingt kommen in Kürze weitere hinzu.“ Es bestehe eine Versorgungslücke sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich.

Die Schaffung einer ambulanten Versorgungsstelle rund um die Uhr und ganzjährig wäre ein erster Schritt in Richtung einer wirkungsvollen intersektoralen Versorgung. Schwehr stellt aber die Frage: „Woher kommen die Mitarbeiter, wenn gleichzeitig Leihpersonal eingespart werden soll?“