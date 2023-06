Krankenkasse AOK: Sicherheitslücke in Software erkannt

Lina E. Verwaltungsgericht: "Tag X"-Demo bleibt verboten

Lange war unklar, ob die linksautonome Szene am «Tag X» in Leipzig demonstrieren darf. Der Eilantrag gegen ein entsprechendes Verbot wurde nun zurückgewiesen - die Mobilisierung habe sich laut Gericht auch an eine gewaltbereite Szene gerichtet.