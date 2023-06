Krankenversicherungen Kassen erwarten 2024 Defizit von bis zu 7 Milliarden Euro

Börse in Frankfurt Dax dämmt Gewinne etwas ein

Nach dem deutlichen Minus zur Wochenmitte hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zu einer Erholung angesetzt. Der Dax verringerte am Nachmittag seine früheren Gewinne und notierte zuletzt noch 0,6 Prozent im Plus bei 15 757,75 Punkten.