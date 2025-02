Kranker Pontifex Papst-Ärzte: Franziskus noch nicht außer Gefahr

Carbone sagte, Franziskus spreche inzwischen auf die medikamentöse Therapie an, die nach der Diagnose der Lungenentzündung "verstärkt" worden sei. Erschwerend kommt bei ihm hinzu, dass Franziskus an einer Infektion mit verschiedenen Erregern leide. Der gebürtige Argentinier ist insbesondere im Winter anfällig für Atemwegserkrankungen. In jungen Jahren wurde ihm in seiner Heimat zudem der obere Teil seines rechten Lungenflügels entfernt.

"Guten Morgen, Heiliger Sohn"

Franziskus erhält nach den Worten der beiden Ärzte bei Bedarf zusätzlichen Sauerstoff über eine sogenannte Nasenbrille. Er sei allerdings inzwischen wieder teilweise mobil und bewege sich in seinem Klinikzimmer. Alfieri berichtete, er sei auch schon in die Kapelle des für Papstaufenthalte vorgesehenen Traktes im zehnten Stock der Klinik gegangen, um zu beten.

Franziskus ist nach Alfieris Worten auch schon wieder zum Scherzen aufgelegt. Auf seinen Gruß "Guten Morgen, Heiliger Vater" beim Betreten des Zimmers habe der Papst ihm geantwortet: "Guten Morgen, Heiliger Sohn". Der Papst habe trotz seines Gesundheitszustands nicht den Humor verloren, so Alfieri.