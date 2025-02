Kranker Pontifex Papst ohne Aussicht auf baldige Entlassung

Am Mittwochabend hieß es in einem neuen Bulletin, sein Zustand sei "stabil". Auch Blutuntersuchungen deuteten auf eine "leichte Verbesserung" hin, insbesondere bei den Entzündungswerten. Die Nacht verlief dem Vatikan zufolge "friedlich". Franziskus sei aufgestanden, habe in einem Sessel gefrühstückt und dann in seinem Zimmer auch gearbeitet, hieß es.

Dem Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken war seit Wochen anzumerken, dass ihm die Gesundheit zunehmend zu schaffen macht. Bei öffentlichen Terminen klagte er über Atembeschwerden und hustete teils heftig. Erst nach langem Zögern entschied er sich für die Behandlung im Krankenhaus. Nach Angaben aus seiner Umgebung wollte er das eigentlich unbedingt vermeiden.