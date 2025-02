Kranker Pontifex Bangen um Franziskus – Papst mit Lungenentzündung

Seit Wochen war dem 88 Jahre alten Oberhaupt der katholischen Kirche anzumerken, dass ihm die Gesundheit zunehmend zu schaffen macht. Ein Infekt der Atemwege, wie so oft schon in den letzten Jahren. Immer wieder erwischt es den Pontifex in den Wintermonaten. So ist das häufig im Alter. Erschwerend kommt hinzu, dass ihm in jungen Jahren in seiner Heimat Argentinien der obere Teil seines rechten Lungenflügels entfernt wurde.

Papst schonte sich vor Einlieferung nicht

Diesmal ist es jedoch ernster: Anfangs sprach der Vatikan von einer Bronchitis. Dann wurde eine "polymikrobielle Infektion" daraus, neben Bakterien also auch verschiedene andere Erreger, sowie ein "komplexes Krankheitsbild". Das sorgte schon für Gerüchte. Jetzt lautet die Diagnose "beidseitige Lungenentzündung". Heißt: Betroffen sind sowohl der linke als auch der rechte Lungenflügel. Für Leute in so hohem Alter ist das überhaupt keine gute Nachricht.