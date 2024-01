Krankheit: Welt-Aids-Konferenz: Millionen Infizierte ohne Therapie

Wissenschaftler, Mediziner, Gesundheitsexperten und Aktivisten aus mehr als 175 Ländern wollen auf Einladung der Internationalen Aids-Gesellschaft IAS (International Aids Society) über Möglichkeiten beraten, das HI-Virus und das daraus resultierende Immunschwächesyndrom Aids besser einzudämmen.

Aktuelle Infektionszahlen

Vor allem in Osteuropa steigen die Infektionszahlen wieder an; in Afrika sind sie weiter hoch. Rund zwei Drittel aller weltweiten Infektionen würden in Afrika registriert, sagt Christoph Spinner vom Universitätsklinikum rechts der Isar in München, der den örtlichen Kongressvorsitz übernimmt.