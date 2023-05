Krankheiten Corona-Impfstoff: WHO empfiehlt Verzicht auf Ursprungs-Virus

Börse in Frankfurt Dax dicht am Rekordhoch bei dünnen Umsätzen

Wachsende Zuversicht über eine Beilegung des Schuldenstreits in den USA hat für einen Befreiungsschlag am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Nach rund fünf von Lethargie geprägten Handelswochen gelang dem Dax an Christi Himmelfahrt nicht nur der Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 16.