In dem Kreis, in dem die Ansteckung nun erfasst wurde, waren nach RKI-Angaben in den Vorjahren noch keine Infektionen mit dem West-Nil-Virus bei Vögeln und Pferden bemerkt worden, jedoch in vier direkt benachbarten Kreisen. Seit Juli wurden laut RKI-Bericht bislang an zehn Orten in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt Infektionen mit dem Virus bei Vögeln und Pferden nachgewiesen.