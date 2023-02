Krankheiten WHO: Cholera ist Risiko für gut eine Milliarde Menschen

Genf - Die Zahl der Cholera-Ausbrüche weltweit nimmt zu. Allein in den vergangenen Tagen haben drei weitere Länder Cholerafälle gemeldet, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag in Genf berichtete. Damit seien aktuell 22 Länder betroffen. "Wir schätzen, dass mehr als eine Milliarde Menschen in 43 Ländern direkt dem Risiko von Cholera ausgesetzt sind", sagte Philippe Barboza, Leiter des WHO-Cholera-Teams. "Armut, Konflikte und Katastrophen nähren die Ausbrüche, und die Situation wird durch den Klimawandel noch angeheizt."