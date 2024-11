In den vergangenen Monaten gab es Fälle in der Demokratischen Republik Kongo, in Burundi, Ruanda, Uganda und Kenia; zudem infizierten sich Menschen aus Schweden, Indien, Thailand und Deutschland im Ausland. Dazu zählt ein Patient, bei dem der neue Erreger Mitte Oktober in Köln nachgewiesen wurde - der erste Klade-Ib-Infizierte in Deutschland. Infektionen mit der Klade IIb gibt es bereits seit Mai 2022 in vielen Ländern, auch in Deutschland.