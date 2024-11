Kreativmarkt in Schopfheim: Bei den „Wilden Wiibern“ wird’s bunt

Kulinarische Freuden

Sarah Schwald vom Orga-Team sauste vorbei, und agierte prompt als Fotomodell. Feinste Handarbeit gab es auch am Häkelstand zweier Freundinnen aus Stetten. An einem Tisch wurde Wermutwein aus Todtnauberg angepriesen. Voll des Lobes waren auch Alina Bauer und Tamara Wöppel von den „Wilden Wiiber“, die bereits 14 Kilo Plätzchenteig los wurden. Neu war ein Backstand für Kinder, der förmlich belagert wurde. Auch die 25 Liter Suppe kamen gut an.

Bisher wurde die Veranstaltung durch„Sigi vom Bastel Lädele“ organisiert und die Frauen-Clique war für die Küche zuständig. In diesem Jahr hatten die 22 Frauen den Markt übernommen. Schon jetzt liegen neun Anmeldungen für 2025 vor.