Kreis: Karrierebaustein für Nachwuchstalente

Das Programm „Circle of Excellence“ bot den Studenten ein abwechslungsreiches und praxisnahes Angebot zur Persönlichkeitsentwicklung, so die DHBW in ihrer Mitteilung. Die Teilnehmer gehörten zu den besten ihres Jahrgangs und hätten sich darüber hinaus durch außeruniversitäres Engagement hervorgetan. Sie durchliefen verschiedene Workshops, „Loungegespräche“ mit Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik sowie Karriereplanungsangebote. Rektor Gerhard Jäger würdigte in seinem Grußwort die besonderen Leistungen und das Engagement der Teilnehmer: „Das Programm hat Sie optimal auf die Herausforderungen Ihrer beruflichen Zukunft vorbereitet. Nehmen Sie diese Kompetenzen mit und seien Sie Vorbild für die nachfolgenden Generationen von Studierenden.“

Im Rahmen der Zertifikatsverleihung im Auditorium der DHBW Lörrach ließ Professor Christian Gruninger-Hermann, der den Circle of Excellence seit einigen Jahren leitet, die Veranstaltungen des Programms Revue passieren und hob die Teambuilding-Maßnahmen, Karriere-Coachings sowie den zweitägigen Führungsworkshop hervor. Besonders die Möglichkeit, sich mit erfahrenen Führungskräften auszutauschen und die Coachings zu Bewerbung und Gehaltsverhandlungen wurden von den Studenten als wertvoller Baustein für ihre weitere berufliche Entwicklung empfunden, berichtet die DHBW.