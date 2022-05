Kreis Lörrach 12. Mai 2022: Internationaler Tag der Pflege

Interessante Aufgaben und Anforderungen warten darauf, mit Freude, Engagement und Geduld bewältigt zu werden: Die abwechslungsreiche Arbeit erfordert eigenständiges Denken und Handeln. Kontakt mit gesunden und kranken Menschen in unterschiedlichen Altersstufen und in verschiedenen Lebenssituationen gehört zur täglichen Praxis. Erforderlich sind dabei Wissen und Können ebenso wie Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl.

Ebenso dazu gehört die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen im Team, in dem jeder Verantwortung trägt.

Durch qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildungen gibt es zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten. Im Hinblick auf die zukünftigen Arbeitsfelder ist hohe Flexibilität gegeben.

Mit Blick auf die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege sind große Kliniken wichtige Institutionen. Das trifft auch auf die Kliniken des Landkreises Lörrach mit den Kreiskrankenhäusern in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim zu.

Die Schule für Pflegeberufe bietet an den drei Standorten Lörrach, Rheinfelden, Schopfheim sowie am St. Elisabethen-Krankenhaus folgende Ausbildungen an:

• Gesundheits- und Krankenpfleger/-in (dreijährig)

• Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in (dreijährig)

• Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/-in (einjährig).

Die Ausbildung in integrierter Form besteht aus einer gemeinsamen Grundausbildung für beide Berufsbilder in den ersten beiden Ausbildungsjahren. Im dritten Ausbildungsjahr findet die Differenzierung in die Ausbildungszweige Gesundheits- und Krankenpflege einerseits sowie in die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege andererseits statt.

Theorie und Praxis werden groß geschrieben

Die Ausbildung beinhaltet theoretischen und praktischen Unterricht sowie eine praktische Ausbildung. Der Ausbildungsplan umfasst 2100 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht, wobei 500 Stunden auf die Differenzierungsphase im dritten Ausbildungsjahr entfallen. Weitere 2500 Stunden entfallen auf die praktische Ausbildung.

„Wir bereiten Sie sorgfältig auf die hohen Anforderungen Ihrer künftigen Berufstätigkeit vor und stehen Ihnen stets sach- und fachkundig und zuverlässig zur Seite“, verspricht die Leitung der Schule für Pflegeberufe denjenigen, die sich für die Ausbildung im Gesundheits- und Krankenpflegebereich entscheiden.