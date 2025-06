Zwischen dem 29. Mai und dem 1. Juni war die Bergwacht Schwarzwald bei insgesamt 20 Einsätzen gefordert, heißt es in einer Mitteilung. Über 50 Bergwacht-Einsatzkräfte waren Freitag und Samstag bei einer Suchaktion bei Hinterzarten im Einsatz. Neben diesem Einsatz im Hochschwarzwald, an Schwarzwaldhochstraße bei Unterstmatt, Sasbachwalden, bei Königsfeld und Hinterzarten war auch die Ortsgruppe Istein gefordert. Sie wurde am Samstag bei schönstem Sommerwetter gegen 11 Uhr zu einer gestürzten Wanderin mit einer Verletzung am Sprunggelenk an die Isteiner Schwellen geschickt. Die Patientin war über schmale Trampelpfade erreichbar und saß in Ufernähe, sodass die logistische Herausforderung zu bewältigen war. Nach kurzer Suche konnte die Patientin gefunden werden und wurde durch die Einsatzkräfte notfallmedizinisch erstversorgt. Anschließend transportierten die Bergretter die Patientin mittels Gebirgstrage etwa 300 Meter über schmale Pfade bis zum Rendezvous-Punkt mit dem Rettungstransportwagen (RTW).