Kreis Lörrach 20 Finger an zwei Gitarren

Rheinfelden bringt im Bürgersaal von der Besetzung und vom Programm her etwas Besonderes in die Reihe ein, kombiniert den Abend mit der Aboreihe „Klassik in Rheinfelden“. Das Duo Daniel Ahlert (Mandoline) und Birgit Schwab (Gitarre) setzt den Radierzyklus „Los Caprichos“ von Francesco de Goya musikalisch um. Sie spielen Werke von Komponisten, die die Bildsprache Goyas aus diesem satirischen Zyklus vertont haben. Ahlert und Schwab sind ein langjähriges, seit über 30 Jahren eingespieltes Duo mit großer gemeinsamer Spielerfahrung (23. 10, 17 Uhr).

Steinen beteiligt sich ebenfalls wieder, sowohl mit einem Konzert mit Siegbert Remberger, einem bekanntermaßen kultivierten Gitarrist, der sich in seinem Programm „Color Sepia“ in der Aula des Meret Oppenheim-Schulzentrums spanischer und südamerikanischer Musik und ihren Gemeinsamkeiten widmet (1.10, 19.30 Uhr).

Remberger ist neben Ralph Brauner und Harald Stampa einer drei Dozenten bei dem Gitarrenworkshop, den der Verein „Kunst und Kultur in Steinen“ erstmals nach Steinen holt. Die dreitägigen Kurse enden am 3. Oktober mit einem Teilnehmerkonzert.

Bad Säckingen muss ohne Gitarre auskommen, nachdem der Gitarrist des Ensembles JEM um den bekannten Klarinettisten Helmut Eisel überraschend verstorben ist. Die „KlezFiesta“ im Kursaal (6.10., 19.30 Uhr) soll nun in veränderter Besetzung mit Klavier, Klarinette und Bass als Gedenkkonzert für Michael Marx stattfinden. Im Klezmer liegen ja bekanntlich Weinen und Lachen, Tod und Lebensfreude eng beieinander.

Die besagten 20 Finger an zwei Gitarren gehören dem fränkischen Fingerstyle-Gitarristen Gige Brunner und seinem Duopartner Joe Bawelino. Sie bringen Gypsy-Swing in die Evangelische Christuskirche nach Wehr-Öflingen (22.10., 19 Uhr). Poesie-Pop mit dem Liedermacher-Duo Milou & Flint zieht ins Laufenburger Schlössle ein (24.9., 20 Uhr). Die „Magic acoustic Guitars“ von Roland Palatzky und Matthias Waßer (8. 10., 20 Uhr) erklingen in der größeren Grieshabervier-Halle in Waldshut in einem Spektrum von Klassik, Jazz bis Pop. Termine: www.akkorde-hochrhein.de