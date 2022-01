Kreis Lörrach „2025 will ich das Direktmandat“

Frage: Sie sind jetzt in den Ausschuss für Arbeit und Soziales berufen worden. Ist das Ihre Traumaufgabe?

Absolut. Aber es ist keineswegs selbstverständlich, dass es für mich mit diesem Ausschuss geklappt hat, zumal er in unserer Fraktion natürlich sehr beliebt ist. Ich bin meinen Fraktionskollegen dankbar, dass sie mir soviel Vertrauen schenken und ich diese wichtige Aufgabe wahrnehmen darf.

Frage: Was sind denn Ihre Hauptaufgabengebiete?

Besonders zentral für meine Arbeit sind meine Zuständigkeiten in der Behindertenpolitik, wo ich federführend als erster Berichterstatter insbesondere für die Themen des Bundesteilhabegesetzes, der UN-Behindertenrechtskonvention, der Barrierefreiheit, des Inklusiven Arbeitsmarkts und der Werkstätten für Menschen mit Behinderung zuständig bin. Auch in den Themenkomplexen Bürgergeld und SGB XII arbeite ich als Berichterstatter mit. Im Bereich Bürgergeld bin ich für die Themen Mitwirkungspflichten und Aufsuchende Sozialarbeit zuständig. Im Bereich SGB XII gehören dann unter anderem die Regelsätze zu meinem Zuständigkeitsbereich.

Frage: Wo sehen Sie da Möglichkeiten zur Einflussnahme?

Zunächst bin ich sehr glücklich, dass ich gerade bei diesen wichtigen Themen mein Fachwissen einbringen kann. Denn gerade in diesen Bereichen liegt viel Arbeit vor uns; so wollen wir die konsequente Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes vorantreiben, die Gesellschaft in allen Bereichen barrierefrei und inklusiv gestalten, die Werkstätten für Menschen mit Behinderung weiterentwickeln und den digitalen Teilhabeausweis einführen. Auch mit der Einführung des Bürgergeldes steht ein großes Projekt an, mit dem der Sozialstaat fortentwickelt wird. Wer im Sozialbereich etwas verändern will, der kommt etwa am Bundesteilhabegesetz nicht vorbei. Insofern bin ich bei allen Entscheidungen auf diesem Gebiet eingebunden. Diese Aufgabe macht mich stolz und glücklich, zugleich aber auch demütig gegenüber meiner Fraktion.

Frage: Noch einmal zurück zur Einarbeitungsphase. Wie hat es sich für Sie ausgewirkt, dass Sie nicht direkt einem vorherigen Bundestagsabgeordneten nachgefolgt sind?

Meine Fraktion hat sich sehr gut um mich gekümmert und unter anderem einen Workshop und eine Einführung zur Arbeit im Bundestag angeboten. Das habe ich auch nötig gehabt, denn wie Sie sagen: Ich beerbe nicht direkt einen Bundestagsabgeordneten. Seit dem Ausscheiden von Marion Caspers-Merk im Jahr 2009 hat es keinen SPD-Bundestagsabgeordneten mehr für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim gegeben. Ich war durchaus manchmal neidisch auf andere Abgeordnete, die einfach ein bestehendes Team übernehmen konnten. (lacht) Aber zugleich habe ich meine Situation auch als Vorteil erlebt, denn so kann ich den Politikbetrieb in Berlin wirklich von der Pike auf kennenlernen.

Frage: Sie sind ja nicht über das Direktmandat in den Bundestag eingezogen, sondern über die Landesliste. Wie haben Sie denn angesichts dessen den Wahlabend oder die Wahlnacht erlebt? War es besonders spannend für Sie?

Oh ja. War das eine Wahlnacht! (lacht) Um ein Uhr nachts war ich über den Listenplatz drin, um 2.30 Uhr wieder nicht, um vier Uhr dann erneut. Irgendwann bin ich zu Bett gegangen, bis um 6.03 Uhr dann der Anruf kam, dass ich definitiv drin bin. Dann hieß es für mich, ein Zugticket nach Berlin zu buchen.

Frage: Sind Sie enttäuscht, dass Sie das Direktmandat verpasst haben?

Bei meiner Nominierung haben mir viele gesagt: Sei nicht traurig, wenn es nachher nur eine Ehrenrunde wird. Es hat ja auch in den Umfragen lange nicht nach einem Wahlsieg für die SPD ausgesehen. Ich habe auch im Wahlkampf gemerkt, dass zu Beginn im Juni etwa bei Firmenbesuchen manche sich gefragt haben: Was will denn der SPD-Kandidat hier? Aber ab Ende Juli kippte die Stimmung dann zugunsten der SPD, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt eine Regierungspartei sind. Das Direktmandat war auch zum Greifen nah, am Ende haben mir 3,4 Prozent der Erststimmen gefehlt. Für mich steht fest: Ich will 2025 erneut antreten und das Direktmandat gewinnen.

Frage: Sie haben die Rolle der SPD als Regierungspartei angesprochen. Was erwarten Sie sich von einem SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz?

Ich erwarte, dass die Ampelkoalition vieles anpackt. Ich schätze die sachliche, nüchterne Art von Olaf Scholz, die wir in einer Krise wie der gegenwärtigen sehr gut gebrauchen können. Ich glaube, dass ein sozialdemokratischer Bundeskanzler vieles erreichen kann. Allerdings bereitet mir die finanzpolitische Debatte Bauchschmerzen. Denn mir fehlt derzeit die Fantasie, wie wir es etwa schaffen wollen, die klimapolitischen Ziele zu erreichen und gleichzeitig den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Nur mit den vorhandenen Mitteln aus dem Haushalt schaffen wir das nicht. Wie soll eine schwarze Null ohne eine Steuererhöhung für Besserverdiener aussehen? Aber ich bin sicher, dass wir vieles schaffen können.

Frage: Wir haben dieses Gespräch geführt, ohne dass bisher einmal das Wort Corona gefallen ist. Aber jetzt zum Abschluss die Frage an Sie: Wie würden Sie bei einer allgemeinen Impfpflicht abstimmen?

Ich durfte kürzlich im Bundestag zum Thema Impfpflicht reden. Meine Meinung ist ein klares „Ja, aber...“. Einer partiellen Impfpflicht in Pflegeberufen habe ich zugestimmt, und für mich wäre auch eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren in Ordnung. Aber in Einrichtungen für behinderte Menschen etwa halte ich eine Impfpflicht für schlecht. Es gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder wollen und die dann bei der Impfpflicht ausfallen. Das heißt, man verletzt entweder das Arbeitszeitgesetz, indem die, die noch arbeiten, zu viele Überstunden anhäufen, oder man verletzt die Impfpflicht, indem man Ungeimpfte in der Pflege arbeiten lässt. Ja, wir brauchen eine ordentliche Impfquote, daher wäre eine Impfpflicht für Menschen ab 18 Jahren sinnvoll. Aber man muss auch regeln, wie man diese Impfpflicht umsetzt.