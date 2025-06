Kreis Lörrach: 3000 aktive Teilnehmer radeln in drei Wochen mehr als 580 000 Kilometer

Die Bilanz des diesjährigen 21-tägigen Stadtradelns im Landkreis Lörrach steht fest: Über 3000 Aktive nahmen zwischen dem 18. Mai und dem 7. Juni an der Aktion teil. In 219 Teams legten sie mehr als 580 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, heißt es in einer Mitteilung.