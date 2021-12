Kreis Lörrach 40 Jahre im Dienst

Ralf Renckly, im Jahr 1964 in Lörrach geboren und in Hauingen aufgewachsen, trat nach der Mittleren Reife am 1. November 1981 beim Hauptzollamt Lörrach in die Laufbahn des mittleren Dienstes ein, wie die Bundeszollverwaltung mitteilt. Im Anschluss an den zweijährigen Vorbereitungsdienst leistete der Beamte mehr als dreißig Jahre lang mobilen Kontrolldienst entlang der „Grünen Grenze“ und an den Grenzzollstellen im Bezirk des Hauptzollamts Lörrach, als erfahrener Beamter auch in leitender Funktion. Fast während der ganzen Zeit dieser Tätigkeit habe Renckly zudem erfolgreich nacheinander fünf Rauschgiftspürhunde ausgebildet und geführt. Nach deren Eintritt in den Ruhestand durften die Tiere ihren Lebensabend immer in der Familie ihres Herrchens verbringen. 2014 wechselte Renckly auf eigenen Wunsch vom Streifendienst und der Kontrolltätigkeit zum Zollamt Weil am Rhein. Dort ist er nun im Amt eines Zollamtsinspektors mit der gewerblichen Warenabfertigung auch in der Postzollstelle betraut.

In der Region dürfte Renckly wohl aber vor allem wegen seines ehrenamtlichen Engagements bekannt sein: So ist er seit 2014 Mitglied im Ortschaftsrat des Lörracher Stadtteils Hauingen und seit 1999 im Vorstand der Buurefasnachtsgesellschaft Hauingen tätig.