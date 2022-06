Kreis Lörrach 42 Prozent beziehen Sozialhilfe

Grundsätzlich sei die Kreis-Verwaltung bei der Haushaltsplanung 2021 von einem starken Anstieg der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen, diese Prognosen hätten sich aber nicht bestätigt, berichtete Zimmermann-Fiscella. Mit rund 5100 Bedarfsgemeinschaften lag der Landkreis deutlich unter den geplanten Werten von 5400. Laut Dezernentin haben Hilfen durch den Bund und die Bundesagentur für Arbeit in Form von Überbrückungsgeldern und Wirtschaftsbeihilfen verhindert, dass Menschen SGB II-Leistungen beantragen mussten. Allerdings lag der Aufwand für die Kosten der Unterkunft 2021 nahezu genau im Plan. Grund dafür seien die sehr stark gestiegenen Kosten je Bedarfsgemeinschaft und Monat. Damit habe sich der Trend der vergangenen drei Jahre fortgesetzt.

Steigender Platzbedarf

Die Flüchtlingszahlen verharrten insgesamt auf einem niedrigen Niveau, gleichwohl war es mit Bezug auf die Unterbringung der Schutzsuchenden ein sehr dynamisches Jahr, erinnerte Zimmermann-Fiscella.

Nachdem bereits zum Sommer hin eine leichte Steigerung der Zuweisungszahlen beobachtet werden konnte, wurde im November 2021 vom Land Baden-Württemberg mitgeteilt, dass monatlich mit Zuweisungen von 60 Personen zu rechnen sei, was einer Verdreifachung der bisherigen Zuweisungszahlen entsprach. Dies habe umgehenden Handlungsbedarf aufgezeigt. Nach Berechnungen des Fachbereichs Aufnahme & Integration ergaben sich aus den erhöhten Zuweisungszahlen zusätzliche Bedarfe an Plätzen in der vorläufigen Unterbringung.

Schnell wurden drei frühere Gemeinschaftsunterkunft-Standorte reaktiviert. Positiv verlief die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Mit Ausnahme von sehr wenigen Städten und Gemeinden haben es alle Kommunen im Landkreis Lörrach geschafft, die vorgegebenen Quoten zu erfüllen, geht aus dem Haushaltsbericht hervor.

Auch wenn die Fallzahlen bei der Hilfe zur Pflege im vergangenen Jahr nicht deutlich gestiegen sind, so war die Entwicklung der Kosten je Einwohner weiter in einem Aufwärtstrend, wie weiter zu erfahren war.

Renten halten nicht Schritt

Der Zuschussbedarf in diesem Bereich lag um rund 700 000 Euro über der Planung. Mehraufwendungen von rund 790 000 Euro entstanden aber insbesondere bei der stationären Pflege im Pflegegrad 4. Grund hierfür seien erhöhte Fallzahlen und höhere Aufwendungen je Fall als geplant.

Wie Dirk Werner, Fachbereichsleiter Soziales, erklärte, steige nicht nur die Zahl der Pflegebedürftigen. Auch die Kosten stiegen schneller, als Rentensteigerungen mithalten könnten. So bezögen 42 Prozent der Heimbewohner im Landkreis Lörrach Sozialhilfe.

Um die Corona-Pandemie bewältigen zu können, wurden viele Mitarbeiter aus den Sozialbereichen zur Pandemiebekämpfung in den Fachbereich Gesundheit abgeordnet. Diese führte laut Zimmermann-Fiscella dazu, dass es zum Teil erhebliche Arbeitsrückstände in den Leistungsbereichen gab, die aufgearbeitet werden müssen. Das wiederum führte zu fünf Gefährdungsanzeigen. „Wir schauen, wie wir die Situation für die Mitarbeiter verbessern können“, kündigte die Dezernentin an. Allerdings finde die Verwaltung kaum mehr Personal für die Leistungssachbearbeitung.

Jörg-Tonio Paßlick (FW) merkte an, dass „das Schiff gut über Wasser gehalten werden konnte“. Weniger Personal heiße aber auch, dass für die Menschen weniger Leistungen erbracht wurde. Nicht vermeidbare Wartezeiten habe es für Antragsteller gegeben, wie Zimmermann-Fiscella berichtete. So seien für Schwerbehinderte flankierende Maßnahmen organisiert worden. Bürger mit einem gesetzlichen Anspruch auf Leistungen hätten diese aber erhalten.