Kreis Lörrach 450 Dienstjahre

Kreis Lörrach. Sieben Frauen und acht Männer wurden kürzlich von Landrätin Marion Dammann für insgesamt 450 Dienstjahre geehrt, wie das Landratsamt Lörrach gestern mitteilte. Traditionell wird Mitarbeitern der Kreisverwaltung mit einem 25- und 40-jährigen Dienstjubiläum in einer Festveranstaltung besonders gedankt. Dabei werden auch Ruheständler verabschiedet und ihr Engagement für die Bürger des Landkreises Lörrach entsprechend gewürdigt. „Was Sie geleistet haben, dient als Grundlage und Inspiration für Ihre Nachfolger und trägt wesentlich zu der erfolgreichen Verwaltung unseres Landkreises bei“, so Dammann. Sie hoffe zudem, dass die Arbeit an sich auch einen Eigenwert für jeden einzelnen hatte und noch immer hat.

Zehn Betriebsangehörige blicken auf 25 und fünf Mitarbeiter auf 40 Dienstjahre zurück. Für eine 40-jährige Verbundenheit mit dem Landratsamt Lörrach wurden Reiner Dickele, Matthias Götz, Sabine Laifer, Ekkehard Plettenberg und Rolf-Dieter Rausch geehrt. Auf 24 Dienstjahre können Silke Bienroth, Christine Frick, Bernd Gegg, Petra Häckel, Simone Hauser, Norbert Kreienkamp, Vahide Sacar, Jörg Scheurer, Susanne Schmidt und Hans Schneider zurückblicken. In den Ruhestand verabschiedet wurden Heidrun Arndt, Ursula Greiner, Hans-Peter Kummerer, Knut Nothstein und Frieda Weber.