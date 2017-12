Kreis Lörrach 50 MBit für jeden

Das Land unterstützt abermals den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach beim Breitbandausbau. Die Förderung beträgt 157 935 Euro. Das teilte der grüne Landtagsabgeordnete Josha Frey jetzt mit.

Kreis Lörrach. Damit treibe die Landesregierung ihre Pläne für eine flächendeckende, bedarfsgerechte und erschwingliche Anbindung an zukunftssichere Breitbandnetze weiter voran. Der heimische Landtagsabgeordnete Frey freut sich laut der Mitteilung über die Entscheidung der Landesregierung und begrüßt die finanzielle Unterstützung: „Durch die erneute Förderung durch die Landesregierung wird die Region um Lörrach in Zukunft noch ein Stück attraktiver für Unternehmen und Privathaushalte. Dies sichert langfristig nicht nur Arbeitsplätze und erhöht unsere Wettbewerbsfähigkeit sondern steigert auch die Lebensqualität vor Ort. Wir sind auf schnelles Internet angewiesen, um unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern.“

Die grün-schwarze Landesregierung investiert im zu Ende gehenden Jahr insgesamt rund 126 Millionen Euro an Haushaltsmitteln in den Breitbandausbau. So wurden seit Beginn der Förderung in Baden-Württemberg mehr als 1030 Gemeinden finanziell unterstützt, um die Breitband-Projekte vor Ort umzusetzen. Ziel der Landesregierung ist es, Baden-Württemberg bis zum Jahr 2025 flächendeckend mit schnellen Internet von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zu versorgen. Mit der heutigen Übergabe von Förderbescheiden wurden landesweit Gelder in der Gesamthöhe von rund 5,7 Millionen Euro vergeben, wie es in der Mitteilung abschließend heißt.