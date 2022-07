Kreis Lörrach Abi-Jahrgang der Transformation

Der Preis der Sparkasse für die besten Leistungen in einer neu begonnenen Fremdsprache ging an Sujoud Allaham Karki. Tim Merrettig erhielt den Preis von den Verbänden der Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württembergs für die beste Abiturarbeit im Fach Biotechnologie. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft stiftet einen Preis für die besten Leistungen im Fach Physik, die Merlin Knobloch erbrachte. Helen Engler erreichte in jedem Zeugnis 15 Notenpunkte im Fach Pädagogik und Psychologie und erhielt dafür den Preis der Heidehof Stiftung. Sie erhielt ebenfalls den Preis des Vereins für Socialpolitik für das Fach Wirtschaftslehre. Timo Adelmann erhielt die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille. Diesen Preis vergibt das Regierungspräsidium für herausragende Leistungen im Fach Sport.

Einen Preis für die Note 1,5 oder besser erhielten Helen Engler, Helena Sautter, Jamira Grotehen, Lena Lecerf und Merlin Knobloch Gonzales. Diese Schüler wurden für ein Stipendium von e-Follows.net bzw. die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen.

Nach der Zeugnisübergabe gestalteten die Absolventen den Abend mit kurzweiligem Programm.

Biotechnologisch

Die elf Abiturienten am Biotechnologischen Gymnasium: Kamy Madison Bayer (Rheinfelden), Abigail Brese (Grenzach-Wyhlen), Michelle Viktoria Chmolenko (Weil am Rhein), Philippe Clavey (Eimeldingen), Jamira Lyn Grotehen (Rheinfelden), Jana Grühling (Schopfheim), Kim Luisa Junghans (Rheinfelden), Merlin Leonardo Knobloch Gonzales (Steinen), Dominic Kotysch (Schopfheim), Tim Merrettig (Binzen) und Niklas Schulz (Rheinfelden).

Ernährungswissenschaftlich

Die 14 Abiturienten am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium: Sujoud Allaham Karki (Lörrach), Saskia Lilli Bäth (Lörrach), Sophie Monika Gemmert (Grenzach-Wyhlen), Alina Glatzel (Inzlingen), Svenja Haas (Rheinfelden), Ibrahim Khalil (Inzlingen), Elisabeth Kromm (Weil am Rhein), Fabienne Brigitte le Moult (Lörrach), Lena Julia Lecerf (Grenzach-Wyhlen), Celine Lauren Mair (Lörrach), Lina Mutschler (Schopfheim), Betül Özmarangoz (Steinen), Anne Szymczak (Maulburg) und Inola Türk (Zell im Wiesental).

Sozialwissenschaftlich

Die 42 Abiturenten am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium: Timo Lars Adelmann (Hausen im Wiesental), Carla Amrein (Rheinfelden), Greta Bächle (Rheinfelden), Celin Jill Beyer (Schopfheim), Melissa Bolz (Kleines Wiesental), Elisa Di Giovanna (Zell im Wiesental), Dennis Draga (Lörrach), Cora Eckelt (Lörrach), Laura Ehrenhaus (Bad Bellingen), Helen Elisabeth Engler (Zell im Wiesental), Anna-Lehna Grittke (Weil am Rhein), Niklas Große (Efringen-Kirchen), Bela Leander Grünberg (Lörrach), Adriana Häuptli (Schopfheim), Tessa Kengen (Geschwend), Alina Kimmerle (Bad Bellingen), Zeynep Koc (Kandern), Fionna Sarah Liebert (Eimeldingen), Anahita Bonnie Linsin (Rheinfelden), Selina Lotz (Maulburg), Nikita Lupse (Steinen), Jule Marie Moser (Weil am Rhein), Romina Oettlin (Egringen), Meltem Hava Öztürk (Weil am Rhein), Linda Pisacreta (Rheinfelden), Larissa Desiree Richter (Kandern), Helena Sautter (Lörrach), Elena Schächtelin (Fischingen), Chantal Luisa Schmidt (Häg-Ehrsberg), Elisabeth Schmidt (Lörrach), Felicitas Rabea Schreiber (Lörrach), Alina Semkine (Rheinfelden), Vanessa Senn (Kleines Wiesental), Elena Magdalena Spindler (Weil am Rhein), Annabel Tröger (Schopfheim), Klara Johanna Walliser (Weil am Rhein), Aaron Wesch (Rheinfelden), Angelina-Chiara Wildenberg (Weil am Rhein), Svenja Maria Winkler (Eimeldingen), Isabella Wulf (Steinen), Gabriel Yilmaz (Kandern) und Carla Rolanda Zilk (Weil am Rhein).