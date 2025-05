Kreis Lörrach: Absolventen erhalten Gesellenbriefe

Gutschein für Meisterkurs

Es folgte der Höhepunkt des Abends: die öffentliche Freisprechung der Junggesellinnen und Junggesellen mit Überreichung des Gesellenbriefs, stellvertretend für alle Prüfungsabsolventen vorgenommen von Ranz an Geselle Nicolas Rothaug.

Von Daniel Herkommer, dem Geschäftsführer der Kreis-handwerkerschaft Lörrach, erhielten danach alle anderen neuen Gesellen, begleitet vom Applaus des Saales, ihre Gesellenbriefe. Den von der Friseurschule „MeisterDigital Amann + Bohn“ verlosten Gutschein für einen Meisterkurs über 250 Euro nahm Lennart Kappes dankend in Empfang. Nico Förster, Kevin Eichin sowie Alexander Plich waren die glücklichen Gewinner von Gutscheinen über Fahrtguthaben von 500, 1000 und 1500 Euro, gesponsert durch die „naturenergie hochrhein AG“. Alle 97 Absolventen erhielten außer-dem Einkaufsgutscheine von Sport Müller Lörrach.

Tag des Handwerks

Ein abschließender Imbiss mit musikalischer Untermalung durch Stracuzzi rundete einen gleichsam unterhaltsamen wie erfreulichen Abend ab, an dem Ranz auf einen weiteren Höhepunkt des Handwerks an gleicher Stelle hinwies: Am 23. Mai findet im Burghof der 25. Tag des Handwerks statt.