Kreis Lörrach: Absolventen starten jetzt durch

So erhielten sieben angehende Medizinische Fachangestellte, drei Kaufleute für Büromanagement, drei Kaufleute im Einzelhandel, vier Industriekaufleute sowie eine Kauffrau im Bereich Spedition und Logistikdienstleistung ihre Berufsschulabschlusszeugnisse. Bevor die jungen Menschen in ihr Berufsleben starten können, lag zum Zeitpunkt der Feierstunde im Regelfall noch die fachpraktische mündliche Prüfung der jeweils zuständigen Kammer vor den Auszubildenden, wie es in der Mitteilung heißt. Mit Blick auf die erreichten Leistungen in den vergangenen meist zweieinhalb Schuljahren an der Kaufmännischen Berufsschule gratulierte Neubauer zu den erbrachten Leistungen und verband damit zugleich alle guten Wünsche für den bevorstehenden fachpraktischen Teil der Abschlussprüfung. „Ich bin mir sicher, dass Sie bei uns gutes Rüstzeug erworben haben, um Ihre anstehende mündliche Prüfung gut zu bestehen, aber insbesondere auch das Rüstzeug, um voll in Ihrem Beruf durchzustarten.“

Für ihre hervorragenden Leistungen (Notendurchschnitt: 1,2) erhielt Leonie Gütlin den Ehrenpreis des Freundeskreises der Kaufmännischen Schule Lörrach, überreicht durch seinen Vorsitzenden Dominik Reiter.