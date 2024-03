Kreis Lörrach: Abstriche an Idealvorstellungen machen

Die Probleme beim RS 7 bisher kenne man so auch an anderen Orten im Land. Die IG Velo habe sich immer wieder – im Austausch auch mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, ADFC – die vergleichbaren Projekte in Baden-Württemberg angeschaut. Radschnellwege würden hauptsächlich für stark bevölkerte und somit auch stark bebaute Gegenden entwickelt. Dort seien viele Flächen von Siedlungen belegt. Deshalb bleibe oft nicht genügend Raum, um die hohen Standards des Verkehrsministeriums für Radschnellwege in bebauten Gebieten gänzlich einzuhalten, heißt es weiter. Und in Straßen, an denen Menschen wohnen, könne der Autoverkehr nicht komplett ausgeschlossen werden. Auch der Radschnellweg Wiesental muss überwiegend durch bebautes Gebiet führen.

„Die IG Velo unterstützt die jetzt gefundene Vorzugstrasse. Bei nächsten Planungsschritten werden wir genau darauf achten, wie Anbindungen und Kreuzungen gestaltet werden. Und die IG Velo wird beispielsweise in Schopfheim mit für eine sichere Fortführung der Fahrradroute zum Golfplatz und somit Richtung Hausen und Zell sorgen. In Lörrach, der Grenze zu Riehen, ist für die IG Velo eine Linienführung durch Kreuzstraße und Pestalozzistraße die logische Weiterführung und die beste Verbindung zur Schweiz.“ Der IG Velo sei es wichtig, dass bei den notwendigen Absprachen mit den Nachbarn auch die Radrouten Richtung Grenzach-Wyhlen sowie Kraftwerk Birsfelden mit Rheinüberquerung ins Auge gefasst werden.