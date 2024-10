Kreis Lörrach: Achtung beim Sammeln von Pilzen

Wir haben auch in den Wäldern des Dinkelbergs und der Hochrheinregion eine große Vielfalt an Pilzen und wir hatten in diesem Jahr ein sehr gutes Pilz-Jahr. Dennoch erhielt ich bis dato nur drei Anrufe, bei denen ich wegen einer Pilzvergiftung konsultiert wurde und Ratschläge geben konnte. Im vergangenen Jahr wurden mir mehr Vergiftungserscheinungen gemeldet.

Wo und wie kann man sich am besten über die große Zahl an Pilzen bezüglich ihrer Genießbarkeit erkundigen und was raten Sie den Pilzsammlern, bevor sie sich aufmachen, Pilze zu suchen?

Ich rate den Pilzsammlern mit ihrem Fund bei einem Pilzsachverständigen vorzusprechen, um die gesammelten Pilze begutachten zu lassen. Die Erfahrung zeigt, dass man Pilze auch verwechseln kann, weil sich genießbare und giftige Pilze ähnlich sehen. Dies kann zum Beispiel bei Röhrlingen der Fall sein. Darüber hinaus kann man auch Kurse für Einsteiger besuchen, um sich mehr Kenntnisse über Pilze zu verschaffen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass es in den Landkreisen Lörrach und Waldshut eine Sammelbeschränkung gibt. Dies bedeutet, dass man pro Tag und Person maximal ein Kilogramm Pilze sammeln darf.