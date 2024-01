Kreis Lörrach: Ängste vor der Umstrukturierung

Schon während der Messe ging Möller in der Predigt auf die zukünftige Situation ein. Dabei benutzte er das Wort Pfarrer ausdrücklich nur, wenn er von einem Priester sprach, der die Leitung übernimmt. Hier machte Möller auf einen Wandel aufmerksam, der wichtig ist. So sei früher der Pfarrer im Mittelpunkt gestanden, was jedoch so nicht vorgesehen ist. Ein Priester habe nämlich immer die Funktion des Dieners. Wichtig sei, dass die Gläubigen sich ihrer eigenen Berufung bewusst seien und wissen, dass sie selbst in der eigenen Gemeinde dazu beitragen können, den Glauben zu leben. Möller machte hier auf das allgemeine Priestertum aufmerksam, an dem alle teilhaben. In der anschließenden Pfarrversammlung ging es mit einer Präsentation weiter.