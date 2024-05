Der Kreis hat hier gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, gepaart mit steigender Bürokratie und entsprechendem zusätzlichen Personalbedarf. Der Kreis hat kaum Einflussmöglichkeiten, der vom Gesetzgeber vorgesehene Rechtsanspruch muss umgesetzt werden.

Wie kann dem Auseinanderklaffen des Verhältnisses von städtischem und ländlichem Raum entgegengewirkt werden? Und welche Themen stehen für Sie ganz oben auf der Agenda, damit der ländliche Raum nicht abgehängt wird?

Ein zentrales Thema ist die Gesundheitsversorgung auf dem Land, insbesondere Haus- und Kinderärzte. Familien mit kleinen Kindern benötigen nicht nur auf dem Land zusätzlich ausreichend Kindergartenplätze. Sind diese nicht vorhanden, beziehungsweise die Versorgung in der Stadt besser, zieht es die Menschen in die Städte. Ein besserer Nahverkehr hilft hier wenig. Der ältere Mensch der kaum noch kraxeln kann, fährt nicht ÖPNV. In der Pflicht, eine ausreichende Ärzteversorgung auf dem Land sicherzustellen, steht die kassenärztliche Vereinigung.

Die Integration von Asylsuchenden ist eine Herausforderung, die auch den neuen Kreistag beschäftigen wird. Was muss geschehen, damit gesteckte Ziele erreicht werden?

Die Frage ist bereits falsch. Nur anerkannte Asylbewerber sollten integriert werden. Abgelehnte Asylsuchende müssen remigriert werden. Wer Anspruch auf Schutz hat, muss schnell Deutsch lernen, dies ist die Voraussetzung für den Arbeitsmarkt. Für diesen Personenkreis müssen ausreichend Deutschkurse bereitgestellt werden. Wenn nötig auch Schreib- und Lesekurse.

Wir fordern die Überlastung unserer Systeme zu beenden und das Grundgesetz Paragraf 16a Satz 2 wieder anzuwenden. Der permanente Rechtsbruch der Bundesregierungen seit Merkel im Jahr 2015 muss beendet werden.

Welcher Punkt Ihres Wahlprogramms genießt für Sie höchste Priorität?

In der Kommunalpolitik steht an oberster Stelle die Vertretung der berechtigten Interessen der Bevölkerung gegen die Allmacht des Staates.

Wir wollen mehr Bürgerentscheide zu zentralen Themen, zum Beispiel Sanierung oder Neubau Rathaus Lörrach, zum Beispiel Standort neue Gemeinschaftsunterkunft in Stetten-Süd. Es geht hier weniger um Parteipolitik als viel mehr um den besten Kompromiss im Sinne der weiteren Entwicklung unserer Kommunen und unseres Kreises. Die höchste Priorität genießt somit der Wille der Mehrheit des Volkes.

Beim Blick in die Wahlprogramme der anderen Parteien: Bei welchem Vorschlag stellen sich Ihnen die Nackenhaare hoch?

Wir blicken nicht in andere Wahlprogramme. Es reicht völlig aus, wenn andere Parteien bei uns abkupfern, wir haben dies nicht nötig. Da Wahlversprechen nicht einklagbar sind, hat es auch wenig Sinn, die Wahlprogramme der anderen Parteien zu beobachten. Beispiel: Bei den Grünen ist in der Opposition aus „Keine Waffen in Kriegsgebiete“ in der Regierung „Immer mehr Waffen in Kriegsgebiete“ geworden. Diese „360 Grad“-Wende macht jeden Blick in Wahlprogramme obsolet.

Die Müllgebühren treiben die Bürger um. Bereits jetzt zeichnet sich eine erneute Erhöhung ab. Wie kann der Kreistag gegensteuern, um die Kostenspirale mittelfristig zu stoppen?

Kosteneinsparungen sehen wir nur in der Abschaffung der Sperrmüllabfuhr auf Abruf. Die Ergebnisse sind ernüchternd, zentrale Termine sind günstiger. Im Gebührenbereich müssen die anfallenden und durch die Inflation steigenden Kosten berechnet werden, der Spielraum ist gering.

Weitere Einsparungen sind nur möglich, wenn der Bürgerservice eingeschränkt wird. Zudem sollte für Gebührengerechtigkeit die Kosten der Biotonne nur auf die Nutzer der Biotonne umgelegt werden. Die Umlage auf alle Bürger ist ungerecht.