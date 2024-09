Kreis Lörrach: Aktiv teilnehmen

Diese Mittel gehen direkt an die Kommunen, um die Lebensqualität von Geflüchteten zu verbessern und ihren Weg in die Gesellschaft aktiv zu gestalten. Auch der Landkreis Lörrach profitiert in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro.

Durch individuelle Beratungsangebote und gezielte Unterstützung ermögliche das Programm den Menschen nicht nur eine erste Orientierung, sondern biete ihnen auch die Chance, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wie Hagmann weiter schreibt. Dies stärke ihre Eigenverantwortung und eröffne langfristige Perspektiven. „Von dieser Förderung profitierten auch in unserer Region zahlreiche Kommunen, so auch die Kommunen im Landkreis Lörrach“, betonte die Abgeordnete. „Das Integrationsmanagement ist landesweit das größte und erfolgreichste Förderprogramm im Bereich Integration und setzt bundesweit Maßstäbe. Es ermöglicht den Geflüchteten, sich besser zu orientieren und selbstständig auf die vorhandenen Angebote zuzugreifen.“