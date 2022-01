Kreis Lörrach Aktiv werden

Ob es gelingt, regelmäßige Bewegung in den Alltag von zunächst inaktiven Menschen mit beginnenden Mehrfacherkrankungen zu integrieren und ob dadurch gesundheitliche Verbesserungen eintreten, untersucht eine neue Studie der Sportmedizin des Universitätsklinikums Tübingen in Zusammenarbeit mit der AOK Baden-Württemberg. Auch in Lörrach können interessierte AOK-Versicherte an dem Forschungsprojekt mit dem Namen „MultiPill-Exercise“ teilnehmen.

Die Studie geht über sechs Monate. In dieser Zeit werden die Teilnehmer von AOK-Sportfachkräften angeleitet, regelmäßig Kraft und Ausdauer zu trainieren. Das Programm ist kostenfrei und findet im AOK-Gesundheitszentrum in Lörrach statt. Interessierte können sich per E-Mail an multipill@med.uni-tuebingen.de oder unter Tel. 07071/ 298 64 89 beim Studienteam anmelden, teilt die AOK Hochrhein-Bodensee mit.