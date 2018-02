Kreis Lörrach Aktuelles nicht nur für medizinische Fachleute

Kreis Lörrach (ads). Aktuelle Themen für ein Fachpublikum aufzubereiten – das haben sich die Veranstalter der Vortragsreihe BioValley Treffpunkt Lörrach auf die Fahnen geschrieben. Die aktuelle Auflage steht im Zeichen des Themas Medizin und Nanotechnologie.

Helga Martin von der Wirtschaftsförderung Lörrach (WFL) ging beim Pressegespräch am Mittwoch darauf ein, dass die Vorträge zwischen 20 und 80 Zuhörer anlocken. Das Spektrum reiche von Vertretern der Basler Pharmaindustrie und kleinerer Unternehmen bis hin zu Krankenschwestern. Der erste der vier Abende gebe dabei stets einen allgemeinen Überblick, während die drei weiteren Vorträge fachwissenschaftlich geprägt seien.

Das bedeute aber nicht, dass sie nur für Fachpersonal konzipiert sind. „Die Vorträge sollen keine Ersatzvorlesung aus der Universität sein, sondern interessierte Zuhörer auf den neuesten Stand bringen“, umriss Helmut Mett das Konzept der Vortragsreihe. Mett organisiert den BioValley Treffpunkt Lörrach im dritten Jahr.

Zum Konzept gehört auch, dass die Besucher Gelegenheit erhalten, sich auszutauschen, sagte Martin. So folgen auf jeden Vortrag eine Fragerunde und Gespräche in lockerer Atmosphäre.

Den BioValley Treffpunkt Lörrach gibt es seit mittlerweile 18 Jahren. Insgesamt haben an den bisher 87 Veranstaltungen etwa 3000 Zuhörer teilgenommen. Mehr als die Hälfte der Zuhörer komme aus Deutschland, etwa 45 Prozent nehmen laut Martin den Weg aus der Schweiz auf sich, aus Frankreich kommt ein Prozent der Besucher.

Für den Auftakt am Mittwoch interessierten sich rund 25 Zuhörer. Uwe Pieles von der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz gab einen einführenden Überblick über die Nanotechnologie und deren Einsatz in Medizin und Forschung.

Weitere Informationen: Die nächsten Termine der Reihe sind am 18. April (Nanotechnologie und Darreichungsformen neuer Wirkstoffe), am 12. September (Nanotechnologie und Diagnostik) sowie am 7. November (Nanotechnologie und Medizin – toxikologische Aspekte). Die Vorträge finden im Innocel Innovations-Center Lörrach, Marie-Curie-Straße 8, statt. Näheres erfahren Interessierte unter www.wfl-loerrach.de/aktuelles-und-termine.