Kreis Lörrach Akzente für nachhaltige Mobilität

Von Alexander Anlicker

Neben ihrem sozialen Auftrag liegt der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann eine saubere Umwelt und damit eine klimaschonende Mobilität am Herzen. Die zweite Auflage eines Aktionstags für sanfte Mobilität findet am Samstag, 4. Nonvember, von 11 bis 14 Uhr vor dem Lörracher Verlagshaus, Am Alten Markt 2, statt.

Kreis Lörrach. „Ich nehme sehr gerne am Mobilitätstag der Oberbadischen teil, da die Förderung der Elektromobilität nicht erst seit den Diskussionen über die Stickoxidwerte der Diesel-Fahrzeuge in Städten ein aktuelles Thema ist“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Wir unterstützen den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in der Stadt und wollen so unseren Bürgerinnen und Bürgern Alternativen zum Fahrzeug mit Verbrennungsmotor bieten.“

Schwerpunkt des Aktionstags das das Zukunftsthema Elektromobilität mit Elektroautos sowie E-Bikes. Im Mittelpunkt steht dabei ein Toyota Yaris Hybrid Comfort im Wert von 20 500 Euro. Das Auto ist der Hauptpreis der Riesentombola der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“. Spender an die Weihnachtshilfsaktion können bei der Tombola Preise im Gesamtwert von über 60 000 Euro – gestiftet überwiegend von der heimischen Wirtschaft – gewinnen.

Gespendet wurde der flotte Hauptpreis vom Autohaus Schultheiß. Oliver Schultheiß zählt mit seinem Autohaus seit vielen Jahren zu den treuen Unterstützern der Hilfsaktion unserer Zeitung.

Toyota Yaris Hybrid Comfort

Toyota zählt zu den Pionieren der Elektromobilität. Vor genau 20 Jahren hat der japanische Automobilhersteller das erste Hybridfahrzeug in Serie auf den Markt gebracht und Anfang 2017 die Marke von weltweit zehn Millionen verkauften Hybridfahrzeugen überschritten.

Der Hauptgewinn der Riesentombola verbindet das Beste aus zwei Welten. Hybrid-Autos verbinden die Vorteile von Elektro- und Verbrennungsmotor, sie senken spürbar den Verbrauch und senken die schädlichen Emissionen. Das macht sich besonders in der Stadt bemerkbar, wenn über längere Strecken rein elektrisch gefahren wird. Neben der Sparsamkeit sorgt die enorme Laufruhe für entspannten Fahrspaß, bewegt sich ein Hybrid im Elektromodus nahezu geräuschlos.

Bei der Fahrt über Land schaltet sich der 1,5-Liter-Benzinmotor hinzu und sorgt neben dem Antrieb auch für das Aufladen der Batterie. Auch beim Bremsen wird Bewegungsenergie in elektrische Energie zurückverwandelt und direkt in die Batterie geleitet.

Vorteil: Es ist kein Aufladen über die Steckdose erforderlich und es gibt daher keine Wartezeiten.

Der schmucke Fünftürer in Weiß hat eine Leistung von 74 kW (100 PS) wenn Elektro- und Benzinmotor kombiniert laufen. Hinzu kommt eine umfangreiche Aussstattung für größtmögliche Sicherheit. Das System „Toyota Safety Sense“ umfasst ein Kollissionswarnsystem mit Notbremsassistent und autonomer Notbremsfunktion, Spurhalteassistent, Fernlichtassistent und Regensensor. Hinzu kommen elektronische Stabilitätskontrolle, sieben Airbags, Tagfahrlicht und Rückfahrkamera. Für Komfort sorgen Berganfahrassistent, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, beheizbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber, sowie ins Lenkrad integrierte Bedienelemente für Autoradio und Telefon.

Die Weihnachtshilfsaktion des Verlagshauses Jaumann sei eine gute Sache, da die Hilfe Not leidenden Menschen in der Region zugute komme, begründet Oliver Schultheiß sein Engagement.

Hochwertiges E-Bike zu gewinnen

Als weiterer Partner der Weihnachtshilfsaktion unserer Zeitung präsentiert sich das Lörracher Fachgeschäft Radsport Bieg. Inhaber Andreas Bieg spendet ein Bulls E-Bike im Wert von 2499 Euro. Das Modell „Lavida Damen Trapez grau matt“ verfügt über ein Antriebssystem von Alber mit einer Akku-Kapazität: von 615 Wattstunden, eine 24-Gang-Schaltung von Deore sowie Magura HS11 Hydraulikbremsen.

Die Firma Radsport Bieg unterstützt seit Jahren die Hilfsaktion. Waren es früher meist flotte Mountainbikes die als Tombolapreis zur Verfügung gestellt wurden, so war es bereits im vergangenen Jahr ein hochwertiges E-Bike. E-Bikes seien längst keine Exoten mehr, sondern mittlerweile Standard, weiß der Zweiradexperte. Vor allem Pendler setzen immer mehr auf das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel.

„Wir freuen uns natürlich auch, einen kleinen Beitrag für die Weihnachtshilfsaktion leisten zu können“, erklärt der Unternehmer.

Das Hauptgeschäft in Stetten bietet die ganze Bandbreite an Fahrrädern von Kinder- und Jugendrädern über Damen-, Herren, Touring- und Trekking-Rädern bis hin zu Rennrädern und Mountainbikes für die sportlich ambitionierten Radler. Hinzu kommt ein breites Angebot an E-Bikes. In der Filiale in der Basler Straße dreht sich alles ums Zubehör. Von Radsportbekleidung über Schuhe, Helme, Packtaschen und Rucksäcke bis hin zum Fahrradanhänger.