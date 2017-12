Kreis Lörrach Alles für ein gelungenes Fest

Günter Komposch lädt mit seiner Firma „Service rund um’s Fest“ am Nikolaustag, Mittwoch, 6. Dezember, zum „Genuss im Advent“ ein. Die kulinarische Veranstaltung findet von 18 bis 21 Uhr auf dem Firmengelände in der Weiler Straße 7 in Lörrach statt. Der Erlös kommt der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann zugute.

Von Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. Der Name Komposch steht seit 25 Jahren für Catering und Partyservice in der Region. Der Firmenname „Service rund um’s Fest“ ist Programm: Das Team um Inhaber Günter Komposch sorgt aber nicht nur für Speis und Trank, es übernimmt auch die komplette Organisation von Veranstaltungen, getreu dem Motto „Sie feiern das Fest – wir machen den Rest!“. Das Unternehmen stellt nicht nur eine umfangreiche Ausstattung an Geschirr, Mobiliar und Dekoration bereit sondern sogt in Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnerunternehmen auch für ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm. Egal ob es sich um eine private Feier mit 20 Personen oder ein Firmenevent mit mehr als 1000 Gästen handelt.

Angefangen hat Günter Komposch mit Mitarbeiterin Susanne Roser mit einem kleinen Feinkostgeschäft in Grenzach-Wyhlen. Schon bald zog das Unternehmen nach Lörrach und beschäftigt heute insgesamt 50 Mitarbeiter. Schwerpunkt ist der Bereich Catering und Partyservice. Hierfür stehen im erst vor wenigen Monaten bezogenen neuen Domizil an der Weiler Straße moderne Küchen, Lager- und Gefrierräume, Büros und ein Kundenempfang zur Verfügung. Darüber hinaus ist hier der Fuhrpark untergebracht, zu dem fünf Lieferfahrzeuge, vier Anhänger und einer der größten Barbecue-Smoker Europas gehören. Der XXL-Smoker ist knapp zehn Meter lang und dreieinhalb Tonnen schwer. Er verfügt über eine Räucherkammer mit 36 Quadratmetern Rost- und Grillfläche sowie zwei große Grill- und Drehspieße für Spanferkel. Damit werden je nach Bedarf 200 bis 1500 Gäste versorgt.

Der XXL-Smoker kann gemeinsam mit Fachpersonal für große Grillpartys angemietet werden.

Das umfangreiche Repertoire im Bereich Partyservice und Catering umfasst nicht nur ausgefallene Grillfeste sondern auch Canapees und Fingerfood, kalte und warme Buffets, Dessert Variationen, Kuchen und Torten.

Frische Rohware steht im Mittelpunkt, unterstreicht Küchenchef Stefan Lütte und verweist auf die enge Zusammenarbeit mit Lieferanten aus der Region. Mit den sorgfältig ausgewählten Lieferanten verbindet das Unternehmen auch eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.

„Genuss im Advent“

Die Veranstaltung „Genuss im Advent“ verspricht ein gemütliches Beisammensein bei feinen Speisen und warmen Getränken. Neben Grillspezialitäten vom XXL-Smoker gibt es Flammkuchen, Schupfnudeln und vieles andere mehr. Die große Auswahl an kleinen Leckereien gibt es gegen eine Spende von mindestens zehn Euro pro Person. Der Erlös kommt zu 100 Prozent der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann zugute. Ergänzt wird das kulinarische Angebot um einen Stand mit Selbstgenähtem sowie Weihnachtsdeko vom Lörracher Blumenfachgeschäft Artifacts. Auch der Nikolaus schaut bei der Veranstaltung vorbei. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Saxophonist Hans-Joachim Kolz aus Weil am Rhein.

Die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ ist ebenfalls mit einem Stand vertreten und sammelt Spenden. Jeder Spendenbeleg ab drei Euro landet in der Lostrommel der Riesentombola, die wieder mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 70 000 Euro aufwartet. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein nagelneues Auto – ein Toyota Yaris Hybrid Comfort – sowie attraktive Urlaubsreisen.

Mit an Bord bei der Veranstaltung sind auch die Lieferanten und Partner, wie die Bäckerei Paul aus Lörrach, Bäckerei Kunzelmann, aus Inzlingen und die Bäckerei Schneider aus Schallbach, der Obst- und Gemüsehandel Willy Giesin aus Nollingen, die Metzgerei Strittmatter aus Rickenbach sowie die Firmen Buchmann Werbung aus Grenzach-Wyhlen und die Künstleragentur Mack Event aus Sexau.