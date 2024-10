Dennoch kann laut Willi bis zum Jahresende damit gerechnet werden, dass es drei Millionen Euro an Rücklagen geben wird. Eine Rolle gespielt hat dabei auch ein Zuwachs bei den Gebühren für Baugenehmigungen. Anders als noch 2023 gibt es laut Sitzungsvorlage in diesem Jahr wieder einen leichten Anstieg bei den Bauantragsverfahren.

Auch mahnende Stimmen

Zudem wurden einige große Bauprojekte genehmigt, weshalb im Fachbereich Baurecht derzeit mit Mehrerträgen von etwa 350 000 gerechnet wird. Im Fachbereich Gesundheit werden Mehrerträge von 20 000 Euro erwartet.

Insgesamt hat das Gremium den Zwischenbericht positiv aufgenommen. Allerdings gab es auch mahnende Stimmen. „Wir brauchen diese Rücklage“, stellt Christian Renkert (CDU) fest. Klaus Eberhardt (SPD) mahnt Veränderungen in der Planung an: „Wir können nicht mehr so in die Zukunft schauen wie sonst.“