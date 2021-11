Kreis Lörrach ­­­­Einbruchschutz

Einbrecher suchen nicht nach Wohnungen und Häusern, die besonders reiche Beute versprechen. Denn diese sind in der Regel besser gesichert, so dass das Risiko für Eindringlinge bei solchen Coups deutlich ansteigt. Ein durchschnittlicher Einbrecher sucht sich Objekte aus, die einen leichten und risikoarmen Einbruch vermuten lassen. Sind Fenster oder Türen so angebracht, dass diese von der Straße oder von Nachbarn nicht eingesehen werden können, so sind sie bei Einbrechern besonders beliebt.

Doch auch über das Treppenhaus und die Wohnungstür werden viele Einbrüche verübt. Hier bevorzugen Einbrecher entweder die unterste oder die oberste Etage. Im Erdgeschoss sind die Fluchtmöglichkeiten am besten. Im Dachgeschoss hingegen ist die Gefahr, zufällig entdeckt zu werden, minimal.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich vor Einbrechern zu schützen. Vor allem im freistehenden Eigenheim ist es besonders wichtig, den Einbrechern so wenig Angriffsfläche wie nur möglich zu bieten. Zum einen kann man dafür sorgen, dass Fenster und Türen gut einsehbar sind und beispielsweise nicht durch Pflanzenbewuchs von der Umgebung abgeschirmt werden.

Auch eine umfassende und helle Beleuchtung des Hauses stellt in der Nacht einen wirksamen Schutz dar, stehen die Einbrecher dann doch auf dem Präsentierteller. Doch die wenigsten Einbrüche finden in der Nacht statt. Denn zu diesem Zeitpunkt sind die Bewohner in der Regel zuhause. Einbrecher warten lieber, bis für die Arbeit das Haus verlassen wurde, ehe sie zuschlagen.

Man kann das Haus auf verschiedenen Ebenen absichern, um Einbrüche zu erschweren und im Falle eines Einbruchsversuchs gewarnt zu werden. So sind mechanische Sicherungen an Türen und Fenstern ebenso zu empfehlen wie die Installation einer Alarmanlage, welche die Betroffenen oder die Polizei bei einem Einbruch benachrichtigt.

Viele dieser Lösungen erscheinen erst einmal teuer, doch wenn man nach und nach das Heim umrüstet, wird der Zugriff für die Einbrecher immer schwieriger.

Haustüren und auch Wohnungstüren sollten immer einen guten und umfassenden Einbruchschutz bieten. Dies bedeutet im Regelfall, dass die Türe nicht von außen aufgehebelt werden kann. Moderne Türen bieten umfassende Sicherheitskonzepte, bei welchen der Eingang an mehreren Punkten im Bauwerk gesichert ist.

Das Schloss und der Schließzylinder sollten ebenfalls den hohen Ansprüchen genügen. So sollte es den Einbrechern unmöglich gemacht werden, das Schloss aufzubohren oder mit roher Gewalt in den Innenbereich zu gelangen.

Alarmanlagen können eine gute, zusätzliche Sicherheit bieten. Vor allem, seit die moderne Kommunikationstechnologie für eine starke Bewegung auf den Märkten gesorgt hat.

Mussten früher noch extrem hohe Beträge in eine umfassende Sicherungsanlage investiert werden, so kann man bereits jetzt mit geringen Kosten eine funktionelle und gute Lösung finden, die sich beispielsweise über das WLAN mit dem Smartphone verbinden lässt. Viele dieser Systeme sind sogar mit Kameras ausgestattet, so dass bei Warnungen die Wohnung digital kontrolliert werden kann.