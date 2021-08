Kreis Lörrach „ambulo II“ vereint die Fachärzte

Der Onkologe ist in Lörrach kein Unbekannter: Er war bereits in die Entstehung des Facharztzentrums „ambulo“ eingebunden. In der Röntgenstraße grenzt es direkt an das heutige Kreisklinikum an. „Wir wollen dieses aktuelle Praxiskonzept nunmehr weiterentwickeln“, erklärte Knoblich.

Baubeginn in Sicht

Der Bauantrag „ambulo II“ wird Anfang 2022 auf den Weg gebracht. Voraussichtlicher Baubeginn ist im zweiten Halbjahr 2022. Eine Inbetriebnahme könnte im Herbst 2024, spätestens 2025 erfolgen – mithin vor der Eröffnung des im Bau befindlichen Zentralklinikums.

Genau wie im „ambulo“ an der Röntgenstraße soll auch auf dem neuen Gesundheitscampus ein sektorübergreifendes und interdisziplinäres Facharztzentrum entstehen. „Ich freue mich, dass wir unsere erfolgreiche Partnerschaft nun auf dem neuen Campus weiterführen“, so Knoblich, der sich immer wieder für eine Stärkung der regionalen Versorgungsstruktur einsetzt. Der Trend in der medizinischen Entwicklung gehe zur Zentralisierung. „Mit diesem zukunftsweisenden Campus können wir den Patienten in der Region eine optimale, gebündelte und multidisziplinäre fachärztliche Versorgung anbieten.“

Zusammenarbeit gelobt

Für Armin Müller, Vorsitzender Geschäftsführer der Kreiskliniken, waren die guten Erfahrungen aus dem ersten ambulo-Projekt ausschlaggebend für die Entscheidung. „Eine gute, funktionierende Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, macht großen Spaß und zeigt auch das Vertrauen, das in der jahrelangen Partnerschaft entstanden ist.“

Der Geschäftsführer unterstrich die aus seiner Sicht enge Zusammenarbeit zwischen den Kreiskliniken und den im ambulo angesiedelten Praxen am bisherigen Standort in der Innenstadt von Lörrach. Das praktizierte Teamwork werde am neuen Standort Entenbad in größerem Maßstab weitergeführt. Müller betonte: „Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit Dr. Knoblich umsetzen.“

Erklärtes Ziel sei es, noch einen Schritt weiterzugehen und eine große Vielzahl an fachärztlichen Disziplinen an einem Standort zu integrieren. Neben der onkologischen Schwerpunktpraxis sollen weitere Praxen angesiedelt werden. Derzeit finden erste Gespräche mit Interessenten statt, unter anderem dem Universitätsspital Basel hinsichtlich der Umsiedlung der in Lörrach bereits angesiedelten Praxis für Strahlentherapie.

„Große Offenheit“

Grundsätzlich besteht große Offenheit für neue, das Fachärztezentrum bereichernde Partner und Konzepte. In den kurzen Wegen und der damit einhergehenden Hand-in-Hand-Versorgung der ambulanten und stationären Patienten liege ein Synergiepotential, das die intersektorale und multidisziplinäre Patientenversorgung vor Ort stärke.