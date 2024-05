Kreis Lörrach: An Schulen wird der Ton immer rauer

Das Problem sei, dass Lehrkräfte hierauf kaum Zugriff hätten und auch Eltern oft nicht wüssten, was ihre Kinder so im Netz treiben. „Es macht mich immer fassungslos, wenn mir schon Fünftklässler erzählen, dass sie auch nachts ungehinderten Zugang zu ihrem Handy haben und sich in den sogenannten sozialen Medien tummeln.“ An der Pestalozzischule Lörrach, an der Hanke tätig ist, seien verbale Gewalt in Form von Beschimpfungen und Beleidigungen an der Tagesordnung – körperliche Gewalt nicht, betont die GEW-Vorsitzende. Dagmar Wolf, Leiterin des Bereichs Bildung an der Robert-Bosch-Stiftung und Erstellerin des Schulbarometers, erklärt: „Wir sehen in den Ergebnissen die Momentaufnahme eines kranken Systems.“ Übermüdung, Unruhe und Konzentrationsschwäche sowie körperliche Unausgelastetheit nähmen in Schulen massiv zu, berichtet Hanke. Und weiter: „Wir erleben zunehmend orientierungslose Kinder und Jugendliche, die einem massiven Medienkonsum ausgesetzt werden.“ Erziehungsarbeit werde verstärkt in die Schule verlagert, sodass auch der Umgang miteinander häufig in der Schule erlernt werden müsse. Die Folge: Das Unterrichten allgemein wird zunehmend schwieriger.