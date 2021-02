Kreis Lörrach Andrang wurde unterschätzt

Die zahlreichen Berichte und zunehmenden Anfragen im Zusammenhang mit Problemen bei der Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfung über die zentrale Hotline 116 117 gaben dem Bundestagsabgeordneten Gerhard Zickenheiner und dem Landtagsabgeordneten Josha Frey (beide Grüne) Anlass, die Fragen zu bündeln und sich an die zuständigen Behörden zu wenden. Zickenheiner hatte sich daraufhin zum einen mit einer schriftlichen Frage an die Bundesregierung und zum anderen mit einer Anfrage an die Kassenärztliche Bundesvereinigung gewandt.

Hotline ist überlastet

In ihrer Antwort auf die Frage, welche Konsequenzen sie aus den Hinweisen der Bevölkerung zu den Hotline-Problemen zieht, verwies die Bundesregierung lediglich auf Länderzuständigkeiten, berichtet Zickenheiner. Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, Betreiber der Hotline 116 117 des Bundes, wies auf die Kapazitäten der jeweiligen Landes-Callcenter hin, an die eingehende Anrufe weitergeleitet würden, räumte aber ein, dass der Andrang und die daraus folgende Überlastung der Hotline unterschätzt worden seien.

Mehr Kapazitäten

Als Konsequenz sollen die Leitungskapazitäten nun weiter ausgebaut werden. „Dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung das Problem konkret angeht, ist ein gutes Zeichen. Es zeigt aber auch, dass in den Planungen die Größe der anfragenden Bevölkerungsgruppe nicht angemessen berücksichtigt wurde. Bei knapp 5,7 Millionen über 80-Jährigen in Deutschland war zu erwarten, dass mehrere Millionen binnen der ersten Tage versuchen einen Termin zu finden. Man hätte zumindest in weitere Altersgruppen unterteilen können, die höchstens eine Million umfassen und gleichzeitig die Leitungskapazitäten dem Umfang anpassen müssen“, erklärt Zickenheiner.